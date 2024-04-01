Обещал предоставить отсрочку от мобилизации за $300: в Киеве разоблачили работника ТЦК. Фото и подробности

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении работнику ТЦК, который, по данным следствия, обещал предоставить отсрочку от мобилизации за вознаграждение. Свои "услуги" злоумышленник оценил в 300 долларов США.

Об этом рассказали в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, они разоблачили в коррупционной схеме ведущего специалиста мобилизационного отдела одного из столичных районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

"Полицейские установили, что к работнику ТЦК СП обратился представитель одного из столичных предприятий с просьбой поставить их будущего работника на военный учет. Сам мужчина жил в Днепре и должен был приехать в столицу, а чтобы официально трудоустроиться ему нужно состоять на военном учете. Сотрудник ТЦК заверил собеседника о том, что его рабочего сразу мобилизуют на военную службу, однако предложил предоставить ему 300 долларов США, чтобы он повлиял на свое руководство, чтобы предоставить днепрянину отсрочку", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленника разоблачили во время получения денег и сообщили ему о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители разоблачили в коррупции работника территориального центра комплектования (ТЦК). Он, по данным следствия, потребовал 900 долларов США за постановку автомобилей на военный учет и не передачу их в ВСУ.

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