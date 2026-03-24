Теракт в Буче: исполнителю преступления сообщили о подозрении. Все подробности и фото

Правоохранители сообщили о подозрении злоумышленнику, который 23 марта совершил теракт в Буче Киевской области. В результате взрыва пострадали двое полицейских.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины пресс-службе ГУ СБУ в Киеве и области. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что известно

"Следователи Службы безопасности Украины при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

Как напомнили в полиции, преступление было совершено на одной из улиц города Буча в понедельник, 23 марта, утром. Тогда к ним обратилась местная жительница, которая сообщила о взрыве, в результате чего в ее доме были повреждены окна и фасад.

Полицейские действовали в соответствии с алгоритмом реагирования на террористические угрозы. Во время работы на месте происшествия произошел еще один взрыв, в результате которого двое правоохранителей получили ранения. Среди гражданского населения пострадавших нет. Работники полиции совместно с сотрудниками СБУ оперативно нашли и задержали 21-летнего исполнителя преступления.

По словам подозреваемого, он познакомился с неизвестным в компьютерной игре. Впоследствии общение продолжилось в мессенджере, где ему, вероятно, представителем РФ было предложено совершать подрывы на территории области и предоставлено пошаговые инструкции по изготовлению взрывных устройств. За каждое выполненное "задание" обещали вознаграждение – 25 тысяч гривен.

Как уточнили в СБУ, самодельные взрывные устройства (СВУ) злоумышленник заложил в двух местах – один СВУ замаскировал под скамейкой рядом с входом в подъезд жилого дома, другой – под мусорный контейнер. Для дистанционной активации каждую бомбу снарядил мобильным телефоном.

"В ходе неотложных обысков правоохранители изъяли вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность фигуранта: компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, мобильные телефоны, сим-карты, электронные весы и одежду", – добавили в пресс-службе.

Сейчас правоохранители устанавливают лиц, причастных к организации этого преступления.

Как сообщал OBOZ.UA, днем 22 марта в одном из супермаркетов Чернигова прогремел мощный взрыв. По предварительной информации, причиной инцидента мог стать "неизвестный предмет".

