В Чернигове в супермаркете взорвался неизвестный предмет: есть раненые

Днем 22 марта в одном из супермаркетов Чернигова прогремел мощный взрыв. По предварительной информации, причиной инцидента мог стать "неизвестный предмет"

Вследствие взрыва пострадали 3 человека. Об этом в Telegram сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

Что известно о взрыве

По информации городской администрации, пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение. Подробностей о состоянии раненых представители власти пока не предоставляли.

"В супермаркете АТБ по улице Лётной предварительно овзорвался неизвестный предмет. Травмированы 4 человека, они доставлены в больницу. На месте работают все экстренные службы", – сообщил Брыжинский.

Позже в городской администрации уточнили, что после взрыва в АТБ в больницу доставили троих пострадавших – мужчину и две женщины. Две женщины госпитализированы в травматологическое отделение с огнестрельными осколочными ранениями нижних конечностей, состояние средней тяжести.

Мужчине оказана медицинская помощь амбулаторно, его состояние легкое. Повторный осмотр намечен на завтра.

В полиции Черниговской области сообщили, что правоохранители работают на месте взрыва.

Сейчас на месте инцидента работают следственно-оперативная группа, наряды патрульной полиции, взрывотехники и криминалисты. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что после теракта во Львове в ночь на 22 февраля в Национальной полиции сделали выводы и внесли изменения в работу правоохранителей. В частности, полиция увеличила время реагирования на вызовы.

Ранее сообщалось, что в Николаеве прогремел взрыв на территории неработающей автозаправочной станции, вследствие которого пострадали семь полицейских. Это происшествие квалифицировали как теракт.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 февраля еще один теракт произошел в Днепре. В Амур-Нижнеднепровском районе города прогремел взрыв внутри административного здания полиции.

