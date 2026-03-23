Под Киевом произошло два взрыва, пострадали полицейские. Подробности теракта, фото и видео

В Буче Киевской области в понедельник, 23 марта, произошло два взрыва. В результате теракта пострадали двое правоохранителей и повреждена многоэтажка.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Обстоятельства и причины инцидента установят следователи.

Что известно

"Полицейские Киевской области работают на месте теракта в Бучанском районе. Сегодня в 5:35 на спецлинию 112 поступило сообщение от жительницы города Буча о взрыве, который произошел на улице. В результате взрывной волны в ее доме были повреждены окна", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на место происшествия оперативно прибыли полицейские, спасатели ГСЧС, а также взрывотехники полиции Киевщины. Правоохранители оградили территорию и предупредили жителей об опасности повторного взрыва. Во время отработки вызова на месте происшествия произошел еще один взрыв.

Со своей стороны в Киевской ОГА уточнили, что в результате инцидента двое правоохранителей получили ранения. Пострадавшие госпитализированы, по предварительной информации их состояние средней тяжести, угрозы жизни нет. Дальнейшее лечение будет амбулаторным, без необходимости в стационарном пребывании.

Как сообщал OBOZ.UA, днем 22 марта в одном из супермаркетов Чернигова прогремел мощный взрыв. По предварительной информации, причиной инцидента мог стать "неизвестный предмет".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!