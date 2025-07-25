В Киеве ревнивец увидел жену с другим и ударил соперника ножом в грудь. Подробности и фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к покушению на убийство. Злоумышленник из-за ревности к жене ударил ножом соперника.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Что известно о преступлении

К правоохранителям поступило сообщение о том, что в Шевченковском районе на улице Даниила Щербаковского возле одного из домов сидит мужчина с ножевым ранением. Пострадавшего госпитализировали и оказали ему помощь, сейчас жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает.

Личность нападавшего установили и задержали – им оказался житель столицы.

"В рамках начатого уголовного производства мы установили, что 30-летний киевлянин пришел в квартиру жены, с которой они не проживают вместе и еще не успели расстаться, и увидел ее с другим мужчиной. В отчаянии мужчина схватил кухонный нож и ударил им 32-летнему потерпевшему в грудь", – добавили в полиции.

Что грозит

По факту покушения на умышленное убийство открыто уголовное производство, а задержанному киевлянину сообщили о подозрении. За совершение особо тяжкого преступления мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали двух молодых людей, которые, по информации следствия, едва не убили мужчину в Святошинском районе. Злоумышленники напали на прохожего, который сделал им замечание за распитие алкогольных напитков и громкое поведение на местной спортивной площадке.

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