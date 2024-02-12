ВККС признал судью Вовка неспособным работать в Верховном суде: что это значит

12 февраля Высшая квалификационная комиссия судей приняла решение, согласно которому судья Павел Вовк не может осуществлять правосудие в Кассационном административном суде в составе Верховного Суда. Скандальный судья до сих пор находился кандидатом в КАС.

О своем решении Высшая квалификационная комиссия судей Украины сообщила на официальном сайте. Отмечается, что такое решение вынесли из-за неявки судьи на заседание без уважительных причин

"12 февраля в заседании ВККСУ в пленарном составе рассмотрен вопрос о подтверждении или неподтверждении способности кандидата на должность судьи Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Волка Павла Вячеславовича осуществлять правосудие в соответствующем суде", – говорится в сообщении.

Комиссия признала Вовка не подтвердившим способности осуществлять правосудие в Кассационном административном суде в составе Верховного Суда "в связи с неявкой в заседание без уважительных причин".

Несмотря на то, что Павел Вовк был отстранен от должности председателя Окружного административного суда Киева, а в отношении его возбуждено уголовное производство, он все еще находился кандидатом на пост судьи в Кассационном административном суде. Теперь после принятия решения ВАКС он не сможет осуществлять правосудие.

Напомним, что Павел Вовк – последний глава Окружного административного суда города Киева, ликвидированного в декабре 2022 года.

В 2020 году председателю ОАСК Павлу Вовку, его заместителю и пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации были объявлены подозрения. НАБУ обвинило руководство суда и Вовка, в частности, в многочисленных нарушениях закона. Тогда речь шла о попытке узурпировать судебную власть в стране и принятии заказных решений в пользу политических элит и олигархов.

По версии следствия, указанные лица действовали в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создания искусственных препятствий в их работе.

Следствие нашло и опубликовало записи разговоров судей ОАСК, доказывавших нарушение закона. В марте 2021 года расследование было завершено. Так материалы стали открытыми для ознакомления с подозреваемыми и их адвокатами до 15 июня 2022 года.

НАБУ обвиняло адвокатов скандального судьи в затягивании дела, а Вовка и его коллег – в уклонении от процессуальных обязанностей. Скандальный судья постоянно игнорировал судебные заседания, отвергая вину по делу.

Как сообщал OBOZ.UA:

1 февраля 2021 года детективы НАБУ зачитали Павлу Волку ходатайство об отстранении его от должности. Им пришлось следовать за судьей несколько километров, потому что тот отказывался их слушать или брать какие-либо документы.

В декабре 2022 года судья ОАСК Павел Волк попал под американские санкции. Государственный департамент США ввел против него визовые ограничения. Причиной стало вымогательство взяток за вмешательство в судебные и другие общественные процессы.