Суд отправил за решетку сына бывшего топ-чиновника, который избил пешехода за замечание о парковке

Днепровский районный суд города Киева избрал меру пресечения сыну бывшего топ-чиновника, который жестоко избил человека за замечание на парковке. Мужчину отправили в СИЗО с правом выхода под залог в почти 1 миллион гривен.

При этом суд отклонил ходатайство адвокатов подозреваемого о применении в отношении их подзащитного меры пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Отмечается, что действия мужчины квалифицированы по ч. 1 ст. 121 УК Украины (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее потерю какого-либо органа или его функций, психическую болезнь или иное расстройство здоровья). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

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В прокуратуре подчеркнули, что подозреваемый свою вину признал. Потерпевший, получивший в результате избиения открытую черепно-мозговую травму, находится в больнице.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 14 января, в Киеве на улице Андрея Аболмасова, 6 местного жителя избил водитель Toyota Land Cruiser Prado, которому пострадавший сделал замечание из-за неправильной парковки. Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное нанесение тяжкого телесного повреждения).

В свою очередь "Киев Оперативный" пишет, что нападавшего могут звать Владислав Стеценко, он якобы является сыном бывшего топ-чиновника Министерства молодежи и спорта Украины. Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado оформлен на отца задержанного.

Напомним, на Киевщине в одном из ночных клубов конфликт между двумя мужчинами закончился стрельбой – один выстрелил в другого из автомата. Вероятный злоумышленник сбежал на временно оккупированную территорию.