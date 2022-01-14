Стрелял из автомата: на Киевщине вечеринка закончилась огнестрелом, злоумышленник уже сбежал на оккупированную территорию. Фото и видео

В городе Белая Церковь на Киевщине в одном из ночных клубов конфликт между двумя мужчинами закончился стрельбой – один выстрелил в другого из автомата. Вероятный злоумышленник скрылся на временно оккупированную территорию.

Инцидент произошел 7 января, сообщили источники OBOZREVATEL в правоохранительных органах. По словам собеседников, потерпевший 50-летний Вадим познакомился в заведении с компанией мужчин (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Они отдыхали и распивали спиртные напитки. Отдых завершился конфликтом – один из новых знакомых достал автомат и дважды выстрелил в Вадима. Все происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения.

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На кадрах видно, как мужчина, вероятно у входа в заведение, достает оружие из багажника автомобиля и стреляет в Вадима, который в то время уже шел впереди. Он выстрелил дважды, спрятал автомат и сел в машину. После этого мужчина скрылся с места происшествия.

Потерпевший получил огнестрельное ранение поясницы, в настоящее время он находится в больнице. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Как добавили источники, личность предполагаемого преступника уже установили и заочно сообщили о подозрении в покушении на умышленное убийство. Им оказался уроженец Донецка, 28-летний предприниматель Евгений Хоменко. По информации источников, сейчас он скрывается на временно оккупированной территории Украины.