Суд на 8 лет отправил в решетку женщину, которая сдавала ФСБ координаты подразделений ВСУ в Киеве и области. Фото

Суд признал виновной женщину, сдававшую сотруднику ФСБ РФ места дислокации украинских военных на территории Киева и Киевской области. Следующие 8 лет она проведет за решеткой.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. До вступления приговора в законную силу злоумышленница будет находиться под стражей.

"Прокуроры в суде доказали, что женщина осуществляла фото- и видеосъемку объектов, на которых размещались подразделения ВСУ на территории Киева и Киевской области. Эту информацию вместе с координатами объектов через мессенджер она передавала сотруднику ФСБ РФ. Полученные данные враг использовал для координации действий военных РФ по корректировке нанесения ими ракетных и авиационных ударов по этим объектам", – рассказали в прокуратуре.

Суд признал женщину виновной в несанкционированном распространении информации о расположении объектов ВСУ в условиях военного положения. Ей назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Напомним, Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины еще четырех участников агентурных сетей спецслужб страны-агрессора России. Среди них предатели, корректировавшие ракетные удары окупантов по Бахмуту и Краматорску. За сотрудничество с врагом злоумышленники получили от 9 до 14 заключенных.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве сотрудники СБУ задержали прокремлевского блоггера, публично оправдывающего российскую вооруженную агрессию против Украины. Он скрывался от правосудия в монастыре УПЦ (МП).

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