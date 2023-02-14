Предатели, корректировавшие ракетные удары по Бахмуту и Краматорску, получили от 9 до 14 лет за решеткой

Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины еще четырех участников агентурных сетей спецслужб страны-агрессора России. Среди них предатели, корректировавшие ракетные удары оккупантов по Бахмуту и Краматорску.

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За сотрудничество с врагом злоумышленники получили от 9 до 14 заключения. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что они собирали разведданные места дислокации и перемещения подразделений Сил обороны в прифронтовых районах востока Украины. В первую очередь их интересовали позиции украинских воинов на Бахмутском, Краматорском и Северодонецком направлениях.

Также предатели "сливали" оккупантам информацию о координатах и техническом состоянии объектов критической инфраструктуры региона. Такие разведданные требовались врагу для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по украинским городам.

Сотрудники СБУ задержали российских агентов в ходе спецоперации на территории Донецкой и Луганской областей. По решению суда, они пробудут за решеткой от 9 до 14 лет.

Среди осужденных есть агент, который передавал разведданные через своего "связного" из подконтрольного захватчикам так называемого министерства госбезопасности "ДНР". Другой преступник фиксировал места базирования подразделений ВСУ в Бахмуте и посылал соответствующие локации на чат-бот "пресс-службы народной милиции "ДНР". Для маскировки разведывательно-подрывной деятельности он зарегистрировался в мессенджере под псевдонимом "чиполлино".

Также осужден житель Дружковки, который передавал развединформацию в так называемую республиканскую гвардию "ДНР" через свою сестру из временно оккупированной части Донбасса. И еще один вражеский приспешник – житель Северодонецка, находившийся на постоянной связи с боевиком 2-го армейского корпуса РФ и отправлявший ему координаты базирования ВСУ.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленников виновными по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации);

– ч. 1 ст. 111 (государственная измена);

– ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

В Службе безопасности отметили неотвратимость наказания за преступления против Украины. Расследование проводили сотрудники СБУ Донецкой и Луганской областей совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве органов прокуратуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Славянске на Донетчине СБУ задержала российского агента, который собирал разведданные. К тому же предатель планировал вступить в ряды оккупационных войск, чтобы воевать против Украины.

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