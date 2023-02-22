Пророссийский блогер, оправдывавший оккупантов, скрывался на территории монастыря УПЦ МП: его задержали. Фото

В Киеве сотрудники СБУ задержали прокремлевского блогера, публично оправдывающего российскую вооруженную агрессию против Украины. Он скрывался от правосудия в монастыре УПЦ (МП).

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Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Злоумышленнику грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

"Служба безопасности задержала в Киеве еще одного вражеского пропагандиста, который публично оправдывал российскую вооруженную агрессию против Украины. Приспешником рашистов является столичный блогер, основатель так называемого "русского клуба", занимавшийся подготовкой "заказных" публикаций для подсанкционных информагентств страны-агрессора". Среди них – "русская народная линия" и "одна родина", – рассказали в СБУ.

В Службе безопасности уточнили, что злоумышленник в своих колонках называл "закономерным" захват Крыма и части восточных регионов Украины. Кроме того, он популяризировал террористические организации "Л/ДНР".

В августе 2022 года ему заочно сообщили о подозрении в государственной измене. При этом подозреваемый пытался скрываться от правосудия на территории Свято-Благовещенского мужского монастыря УПЦ (Московский патриархат).

"Впрочем, сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали. По данным следствия, провокационные материалы и публичные выступления вражеского блогера активно использовали российские спецслужбы для проведения информационных диверсий против Украины. За каждую "порцию" деструктивного контента предатель получал от агрессора денежное вознаграждение", – добавили в пресс-службе.

Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ задержала старосту одного из поселков Киевской области, который сотрудничал с оккупантами. Злоумышленник указывал врагу маршруты дорог для наступления на столицу.

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