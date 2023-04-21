Суд избрал меры пресечения участникам хулиганства возле Киево-Печерской лавры: среди них активистка УПЦ МП Кохановская

В пятницу, 21 апреля, Печерский районный суд Киева избрал меры пресечения участникам хулиганства возле Киево-Печерской лавры. Четверо подозреваемых должны круглосуточно быть под домашним арестом с применением электронного средства контроля (электронного браслета).

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Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Киеве. Судя по фото, среди тех, кто теперь будет находиться под домашним арестом, оказалась и скандальная активистка УПЦ МП Виктория Кохановская – она на снимке в белом пальто.

Ранее Кохановскую вызвала на допрос СБУ. Накануне она опубликовала провокационное видео с обвинениями украинских властей и призывами к верующим "бороться за свои права".

Она вместе с другими участниками столкновений будет под домашним арестом в тот период, пока будет продолжаться досудебное расследование. Как известно, нарушителями правопорядка являются две женщины 1986 и 1984 годов рождения, а также двое мужчин 1983 и 2001 годов рождения.

"На днях на территории Киево-Печерской лавры в Печерском районе столицы правоохранители задержали четырех людей, которые сломали роллеты и вошли внутрь помещения, опечатанного комиссией от Министерства культуры", – напомнили в полиции.

За хулиганство им грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 19 апреля в Киево-Печерской лавре произошли столкновения. Неизвестные повредили роллеты помещения, опечатанного комиссией Министерства культуры Украины.

– Впоследствии четырех активных участников столкновений в Киево-Печерской лавре задержали. Им сообщили о подозрении в хулиганстве.

– Ранее Киево-Печерской лавре мужчина напал на журналиста и повредил ему камеру. Злоумышленнику тоже сообщили о подозрении.

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