Активным участникам столкновений в Киево-Печерской лавре сообщили о подозрении: среди них скандальная активиста Кохановская

В столице правоохранители задержали четырех активных участников столкновений на территории Киево-Печерской лавры. Им сообщили о подозрении в хулиганстве.

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Об этом рассказали в пресс-службе полиции Киева. Злоумышленникам грозит до пяти лет заключения (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"19 апреля, после завершения работы комиссии Министерства культуры, группа лиц повредила защитные роллеты и зашла в помещение, которое представители комиссии осмотрели и опечатали. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители установили личности четырех наиболее активных участников, совершивших правонарушения. Их задержали и доставили в отдел полиции. Ими оказались две женщины, 1986 и 1984 годов рождения, и двое мужчин, 1983 и 2001 годов рождения.

Злоумышленникам сообщили подозрение в хулиганстве.

Добавим, по информации источника OBOZREVATEL в правоохранительных органах, среди задержанных была скандальная активистка УПЦ МП Виктория Кохановская, которая неоднократно устроила провокации в Киево-Печерской лавре.

Напомним, что на территории Национального заповедника все еще продолжают находиться представители Московского патриархата. Они должны были окончательно покинуть монастырь еще 29 марта в связи с расторжением договора об аренде со стороны Министерства культуры Украины из-за многочисленных нарушений. За правопорядком следят полицейские.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киево-Печерской лавре представители специальной комиссии Минкульта продолжают работать и осматривать имущество Национального заповедника. В зданиях, внесенных во Всемирное наследие ЮНЕСКО, много грязи, лежат легковоспламеняющиеся вещи и нет пожарной сигнализации.

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