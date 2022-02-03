Стрельба на улицах, нападения на женщин и вал краж: что произошло в Киеве за месяц

Несмотря на большое количество праздничных дней в январе 2022 года, преступники, судя по криминальной хронике, не слишком-то и отдыхали. В столице за месяц произошло около 60 грабежей и разбойных нападений, а также более 2,5 тысяч краж (в соответствии с данными, которые ежедневно публикует полиция Киева на своем сайте).

О наиболее резонансных преступлениях месяца читайте в материале OBOZREVATEL.

В январе в столице произошел ряд нападений на женщин. В подавляющем большинстве случаев, это "стандартные" грабежи, когда преступники отбирают на улице деньги и ценности, однако есть и нетипичные преступления.

В Днепровском районе жертвой таксиста стала 31-летняя киевлянка. Ранним утром 29 января ее без сознания и в тяжелом состоянии нашли в подъезде дома на улице Каунасской. С признаками острого медикаментозного отравления женщину отвезли в Больницу скорой медицинской помощи и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

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Оказалось, что накануне вечером киевлянка отдыхала в кафе с друзьями, а чтобы вернуться домой – вызвала такси. Однако водитель белой Toyota повез ее незнакомой дорогой, о чем Ольга (имя изменено. – Ред.) написала своей соседке по квартире, но та в это время уже спала.

Таксист остановился на заправке и угостил женщину кофе, в который добавил психотропный препарат. После того, как пассажирка потеряла сознание, водитель забрал ее iPhone 13, а затем бросил возле дома на Каунасской.

Сотрудники криминальной полиции быстро вышли на след подозреваемого. Им оказался 24-летний Батыр – гражданин Туркмении, который не имел вида на жительство в Украине и подрабатывал в такси неофициально. По словам оперативников, ранее он учился в одном из высших учебных заведений в Харькове.

Также выяснилось, что Батыр проходит еще как обвиняемый (вместе с двумя подельниками тоже из Туркмении) по делу о незаконном завладении транспортным средством в столице. Накануне Нового года ему даже выделили бесплатного адвоката.

А за новое преступление – разбойное нападение на киевлянку с нанесением тяжких телесных повреждений – иностранцу светит ближайшие 15 лет провести за решеткой. Он уже находится под стражей без права выхода под залог.

Еще одно страшное преступление произошло в соседнем Дарницком районе Киева 5 января. Девушка-хореограф вышла с работы около 16:30, а по пути домой решила забрать обувь из ремонта.

Когда Ирина проходила мимо парка Партизанской славы, к ней подошли двое мужчин восточной внешности. Они брызнули девушке чем-то в лицо и поволокли к автомобилю – уже в салоне киевлянка потеряла сознание.

"После того, как девушка очнулась, они снова использовали какой-то препарат – в итоге их жертва снова "провалилась", – рассказал источник OBOZREVATEL.

Что происходило дальше – неизвестно, однако ближе к ночи девушка пришла в себя возле одного из сел Бориспольского района Киевской области. Так как преступники забрали ее iPhone, она не могла самостоятельно вызвать помощь. Девушка дошла до ближайшей заправки, сотрудники которой дали ей позвонить мужу.

"Также преступники забрали у киевлянки сумку с банковскими картами и документами. Но самое жуткое – на всем теле девушки были порезы неизвестного происхождения, одежда – в крови, а волосы обрезаны", – рассказал наш собеседник.

В январе в столице произошла несколько краж, разбойных нападений и мошенничеств, когда жертвы преступников лишались своих сбережений.

31 января от ловкого вора в Дарницком районе пострадал 44-летний житель столицы. Мужчина заранее связался с пунктом обмена валют на Здолбуновской и договорился, что подъедет. Он обменял пять тысяч долларов, а в салоне своего Volkswagen Touareg оставил в сумке еще почти 192 тысячи (это более 5,4 миллиона гривен).

Как стало известно нашим журналистам, кража произошла не в то время, когда мужчина находился в обменнике, а уже когда был возле своего автомобиля.

Он стал его прогревать и остался на улице – от машины не отходил, но и двери не заблокировал. А через пару минут женщина из окна многоэтажки крикнула ему, что вор забрал сумку. Преступник в маске быстро убежал в сторону Днепровской набережной, а киевлянин остался без более чем пяти миллионов сбережений.

27 января очень не повезло еще одному клиенту обменника, который не только потерял более миллиона гривен, но и получил огнестрельные ранения. Наглое вооруженное нападение произошло в Голосеевском районе на улице Паньковской.

37-летний житель Вышгорода попросил знакомого киевлянина подстраховать. Вечером они вместе подъехали к пункту обмена валют, а после удачной финансовой операции (мужчина сдал 36 тыс. долларов) возвращались к автомобилю. Когда друзья проходили мимо Audi А6, которая стояла на обочине, из нее выскочили четверо мужчин в черных масках-балаклавах и с близкого расстояния открыли огонь.

По словам источника, стрельба велась из ПМ (пистолетов Макарова). Один из грабителей вырвал сумку с деньгами из рук киевлянина, который начал отстреливаться из своего травматического пистолета. Вышгородец же был безоружным, но нанес одному из нападающих удар в лицо ключом от замка зажигания автомобиля. Однако это не помешало преступникам: они запрыгнули в автомобиль и скрылись с добычей.

Пострадавший киевлянин с множественными огнестрельными ранениями был госпитализирован – сейчас его жизни ничего не угрожает.

В тот же день незадачливый вор умудрился обокрасть бывшего руководителя криминальной полиции Киева Германа Приступу – причем это случилось в фитнес-клубе пятизвездочного Premier Palace Hotel, который находится на бульваре Тараса Шевченко.

По словам источника OBOZREVATEL, кража произошла в раздевалке: "Когда Приступа после тренировки открыл шкафчик, в котором оставил вещи и деньги, то увидел, что исчезли 27 тысяч гривен".

Сотрудники Шевченковского управления полиции, которое в 2015-2019 гг. возглавлял Приступа, быстро вышли на след преступника и задержали его. Им оказался 32-летний гражданин Беларуси, который вот уже три года нелегально находится в Украине. Причем ранее он уже дважды попадался за кражах.

В Днепровском районе 11 января жертвами мошенников во время нелегального обмена валют стали супруги-киевляне. Семейная пара нашла выгодное предложение на одном из интернет-сайтов, созвонилась с покупателем и приехала в назначенное время на встречу.

На улице Регенераторной возле фитнес-клуба Sport Life супруги пересели в подъехавшую KIA Optima. Там уже находились мужчина и женщина, которые пересчитали более 49 тыс. долларов, а взамен отдали пакет, в котором находился 1 млн 350 тыс. гривен.

Пачки гривен были в банковской упаковке и в герметичных целлофановых пакетах. Никаких сомнений у киевлян не возникло, и они вышли из авто. То, что это не настоящие деньги, выяснилось уже в банковском отделении, где пара хотела внести их за покупку квартиры. Банкноты оказались сувенирной продукцией.

По словам оперативников, некоторых преступлений удалось бы избежать, если бы люди были менее доверчивы и более осторожны. Во всяком случае не оставлять крупную сумму в открытом авто и не вестись на "выгодное предложение" нелегальных менял – не так уж и сложно.