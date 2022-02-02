В Киеве клиента обменника "наказали" на 5 миллионов: детали преступления

В Дарницком районе Киева у мужчины, который приехал обменять деньги, украли крупную сумму. Житель столицы даже не заметил ловкого преступника, который орудовал в двух шагах от него.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, это произошло возле пункта обмена валют на улице Здолбуновской. 44-летний киевлянин подъехал туда на своем Volkswagen Touareg.

"Мужчина вышел из автомобиля и пошел в обменник, чтобы сдать пять тысяч долларов – об этом он договаривался заранее, а сумку с крупной суммой оставил в авто. После успешной операции он подошел к автомобилю, завел его и вышел на улицу – двери не заблокировал. Стоял рядом, никуда не отходил, но буквально через пару минут услышал крик", – рассказал источник.

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По его словам, из окна многоэтажки женщина кричала владельцу Touareg, что кто-то забрал сумку из машины. Вор был в маске и быстро убежал в сторону Днепровской набережной. Добычей преступника стали почти 192 тысячи долларов (более 5,4 млн гривен).

Оперативники говорят, что такие случаи не редкость, а преступники пользуются неосторожностью своих жертв – и в этот раз была украдена крупная сумма.

"Зимой также пользуются тем, что автовладельцы чистят машину от снега, а в это время воры незаметно проникают внутрь. Потому важно, чтобы двери были заблокированы", – добавил наш собеседник.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время разбойного нападения на двух мужчин, которое произошло в Голосеевском районе Киева 27 января, один из них получил множественные огнестрельные ранения и в ответ применил свое оружие. Это не помешало преступникам отобрать сумку с миллионом гривен. А 2 февраля в центре столицы на ул. Владимирской возле обменника криптовалюты произошла стрельба – из автомата был ранен ветеран АТО.