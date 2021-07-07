"Голосеевский стрелок" едва не лишил руки полицейского в Киеве. Первые фото раненого 18+

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Криминал
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В Киеве ранили патрульного

В ходе стрельбы в Голосеевском районе Киева 7 июля пострадал 27-летний патрульный Сергей Василенко, который работает в НПУ с 2019 года. Мужчина получил тяжелую травму руки, конечность пытаются спасти врачи.

Личность пострадавшего раскрыл первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий. На своей странице в Facebook в среду, 7 июля, он поделился фото копа и уточнил: ранее Василенко был военным.

"Молодой человек, бывший военнослужащий с крепким здоровьем, увлекается мотоспортом", – рассказал Белошицкий о раненном полицейском.

Он добавил, что Василенко за два года в Нацполиции неоднократно проявлял мужество и волевые качества.

Ранение он получил через дверь, в которую из ружья выстрелил злоумышленник. Инцидент случился на Голосеевском проспекте, 58.

Рентгеновский снимок. На нем видно раздробленные кости руки патрульного

"Это ситуация, которая еще раз доказывает, что опасность ожидает патрульных даже там, где ее никогда не ожидал. И любой вызов может стать последним", – написал Белошицкий. По его словам, этот вызов разделил жизнь украинского патрульного на "до" и "после".

"Сейчас за его руку борются лучшие специалисты больницы Шалимова и он уже перенес одну операцию. Предоставляется максимальная помощь по лечению и реабилитации, но процесс будет долгим и сложным. И конечно, результат пока неизвестен", – рассказал полицейский.

Он добавил, что вне зависимости от результатов, Василенко останется в семье НПУ и на службе.

Сергей Василенко
Пострадавший коп Сергей Василенко

В свою очередь заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко уточнил: по прогнозу медиков, если не будет осложнений и нагноений, есть шанс, что через полгода пальцы на травмированной руке полицейского снова будут работать.

"Надеемся что все будет хорошо, хотя конечно рука Сергея уже никогда не будет такой, как прежде", – написал Геращенко в своем блоге, который был опубликован на OBOZREVATEL.

Заместитель главы МВД также указал, что на службе патрульный получал 14 тысяч грн в месяц.

"Это меньше чем получают в Киеве водители такси и маршруток, которые обычно не рискуют жизнью и здоровьем ради других", – отметил Геращенко.

Осторожно, фото 18+!

Копу оказали первую помощь
До операции
После операции. На руке видно швы
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Киеве была введена спецоперация, после которой стрелка задержали.

  • Выяснилось, что "Голосеевский стрелок" – владелец нескольких объектов недвижимости в центре столицы.

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