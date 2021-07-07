"Голосеевский стрелок" едва не лишил руки полицейского в Киеве. Первые фото раненого 18+

В ходе стрельбы в Голосеевском районе Киева 7 июля пострадал 27-летний патрульный Сергей Василенко, который работает в НПУ с 2019 года. Мужчина получил тяжелую травму руки, конечность пытаются спасти врачи.

Личность пострадавшего раскрыл первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий. На своей странице в Facebook в среду, 7 июля, он поделился фото копа и уточнил: ранее Василенко был военным.

"Молодой человек, бывший военнослужащий с крепким здоровьем, увлекается мотоспортом", – рассказал Белошицкий о раненном полицейском.

Он добавил, что Василенко за два года в Нацполиции неоднократно проявлял мужество и волевые качества.

Ранение он получил через дверь, в которую из ружья выстрелил злоумышленник. Инцидент случился на Голосеевском проспекте, 58.

"Это ситуация, которая еще раз доказывает, что опасность ожидает патрульных даже там, где ее никогда не ожидал. И любой вызов может стать последним", – написал Белошицкий. По его словам, этот вызов разделил жизнь украинского патрульного на "до" и "после".

"Сейчас за его руку борются лучшие специалисты больницы Шалимова и он уже перенес одну операцию. Предоставляется максимальная помощь по лечению и реабилитации, но процесс будет долгим и сложным. И конечно, результат пока неизвестен", – рассказал полицейский.

Он добавил, что вне зависимости от результатов, Василенко останется в семье НПУ и на службе.

В свою очередь заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко уточнил: по прогнозу медиков, если не будет осложнений и нагноений, есть шанс, что через полгода пальцы на травмированной руке полицейского снова будут работать.

"Надеемся что все будет хорошо, хотя конечно рука Сергея уже никогда не будет такой, как прежде", – написал Геращенко в своем блоге, который был опубликован на OBOZREVATEL.

Заместитель главы МВД также указал, что на службе патрульный получал 14 тысяч грн в месяц.

"Это меньше чем получают в Киеве водители такси и маршруток, которые обычно не рискуют жизнью и здоровьем ради других", – отметил Геращенко.

Осторожно, фото 18+!

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Голосеевском районе столицы 7 июля наряд полиции приехал на вызов, а по ним открыли огонь. Ранение получил коп и еще одно лицо. Нападавший забаррикадировался в квартире и устроил там поджог.

Известно, что причиной вызова был конфликт в квартире на проспекте Голосеевском.