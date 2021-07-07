В полиции показали, как со штурмом задерживали "Голосеевского стрелка": он дал показания. Видео 18+

Мужчину, который в Голосеевском районе Киева 7 июля открыл огонь из своей квартиры и серьезно ранил патрульного в руку, задерживали при силовой поддержке спецназовцев КОРД. Во время допроса злоумышленник заявил, что к нему якобы "ломились в дверь" и он не знал, кто там.

Подробности и видео спецоперации опубликовала пресс-служба столичного ГУ Национальной полиции вечером в среду. Отметим, что вместе с "Голосеевским стрелком" для выяснения обстоятельств была задержана женщина, которая находилась вместе с ним в квартире (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

В отделении киевлянин на вопрос, почему он открыл огонь по полиции, ответил: "Кто-то начал ломиться в дверь, я не знал, кто стоит за дверью". Хотя это не так – копы показали на видео, как общались с мужчиной через дверь, и говорили, что приехали на вызов. Мужчина сам вызвал к своему жилищу правоохранителей, заявив диспетчеру, что к нему кто-кто пытается проникнуть.

Потом на допросе мужчина и вовсе заявил, что "не стрелял". Также он сказал, что к полиции у него "никаких вопросов". "Всегда с уважением", – заявил преступник.

В полиции уточнили: стрелял киевлянин из охотничьего ружья, которое, предварительно, зарегистрировано не было.

В результате полицейский получил дробное ранение руки, а гражданское лицо – травмы лица. Пострадавших госпитализировали.

После этого мужчина закрылся в квартире, заявил, что забаррикадировал дверь и начал угрожать ее поджечь.

На место немедленно отправились руководители Нацполиции, Главного и районного управлений полиции, следственно-оперативные группы, а также профильные службы.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что после инцидента со злоумышленником начали вести переговоры.

За это время жильцов дома эвакуировали, огородили территорию, перекрыли газовые вентили, чтобы максимально обезопасить граждан.

"Мужчина категорически отказывался покинуть помещение и впоследствии начал угрожать повторно открыть огонь или поджечь квартиру. Учитывая эти обстоятельства, а также то, что было слышно запах бензина, мы приняли решение о начале штурмовой операции", – сообщил правоохранитель.

Непосредственно во время штурма никто не пострадал.

Крищенко добавил, что со стрелком больше часа проводили переговоры. "Ему объясняли, что он уже натворил, а также о последствиях невыполнения требований полицейских", – отметил он.

Если вину фигуранта докажут в судебном порядке, он может загреметь в тюрьму на срок от 9 до 15 лет или же получить пожизненное.

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