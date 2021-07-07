На фото патрульный полиции Сергей, которому предоставляют первую медицинскую помощь.

Сегодня он выполнял свои служебные обязанности и получил огнестрельное ранение от так называемого "Голосеевского стрелка". Это был выстрел картечью из охотничьего ружья через дверь.

Сейчас врачи больницы имени Шалимова с их золотыми руками собирают кости кисти Сергея. Они говорят, что если не будет осложнений и нагноений, то есть шанс, что через полгода пальцы снова будут работать. Надеемся что все будет хорошо, хотя конечно рука Сергея уже никогда не будет такой, как прежде.

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Сергей служит в полиции два года. Получает зарплату около 14 тысяч гривен. Это меньше чем получают в Киеве водители такси и маршруток, которые обычно не рискуют жизнью и здоровьем ради других.

Сергею сегодня было очень больно. Но он знал на что идет, когда пошел работать в полицию.

На его примере прошу всех граждан уважать и чтить работу простых полицейских. Именно они стоят на страже общественного порядка, служат и защищают интересы и права украинского народа.

Независимо от того, чем закончится лечение руки Сергея, он останется работать в рядах Национальной полиции, даже если не сможет по состоянию здоровья быть патрульным.

Один за всех и все за одного!

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