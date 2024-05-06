Стоимость "услуги" составляла до $8 тыс.: в Киеве разоблачили врача, подозреваемого в помощи уклонистам

В Киеве врач, по информации следствия, вместе с сообщниками организовал схему, благодаря которой уклонисты получали временные удостоверения о непригодности к военной службе. Стоимость "услуг" составляла от 5 до 8 тысяч долларов США.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленникам грозят длительные сроки заключения.

По словам правоохранителей, были разоблачены злоумышленники, которые наладили схему незаконной переправки мужчин через государственную границу Украины. В преступную группировку входили руководительница медицинского учреждения Киева, врачи разных профессий и трое сообщников, которые искали "клиентов".

"В ходе досудебного расследования мы выяснили, что правонарушители предоставляли подлежащим мобилизации мужчинам медицинские документы о признании их непригодными к военной службе, что в дальнейшем давало им возможность выезда за границу. За свои услуги участники преступной группировки просили от 5 до 8 тысяч долларов", – уточнили в пресс-службе.

Ранее правоохранители сообщили о подозрении шести членам группировки, среди которых директор одного из медицинских учреждений и врач-хирург. На днях был разоблачен последний фигурант по этому делу. Им оказался киевлянин, 1976 года рождения, который на момент совершения преступления занимал должность заведующего эндокринологическим отделением одной из столичных больниц. Ему сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить преступную группировку медработников, которая за деньги признавала призывников непригодными к военной службе. Стоимость "услуг" колебалась от 3 до 4 тысяч долларов.

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