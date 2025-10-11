Стало известно, кому написал блогер Ганич перед смертью: после этого он застрелился. Фото

Перед смертью известный криптопредприниматель Константин Ганич написал своей девушке. Тело мужчины обнаружили в Оболонском районе Киева – предварительно он совершил самоубийство.

Об этом OBOZ.UA стало известно из собственных источников. По данному факту открыто уголовное производство.

Что известно

"Сегодня на Оболони в салоне автомобиля Lamborghini Urus обнаружили тело Константина Ганича. По предварительной информации погибший перед смертью сообщил своей девушке, что у него появились серьезные финансовые проблемы", – рассказал наш собеседник.

Константин Ганич – известный криптопредприниматель и блогер. За его страницей в соцсети instagram следят более 61 тысячи подписчиков.

В апреле мужчина приобрел новенький Ferrari 296 GTB – это гибридный суперкар, выпущенный итальянским производителем в 2023 году (модель впервые сошла с конвейера в 2021). Стоит он на рынке от 342 до 371 тысячи долларов (в зависимости от модификации и опций).

Что предшествовало

