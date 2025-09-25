В Ривном возле общежития нашли мертвой 16-летнюю девушку: появились детали трагедии

Вечером 24 сентября возле одного из общежитий обнаружили тело 16-летней девушки. По предварительной информации, она выпала из окна.

От полученных травм девушка погибла на месте инцидента. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Ривненской области.

Обстоятельства трагедии

Сообщение об обнаруженном теле девушки возле одного из общежитий областного центра поступило в правоохранительные органы 24 сентября около 19:15. По информации полицейских, 16-летняя жительница прыгнула с одного из этажей здания и полученных травм погибла.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства гибели несовершеннолетней По данному факту следователи начали досудебное расследование по ч.1 ст.115 УК Украины (преднамеренное убийство с отметкой "самоубийство").

По информации местных Telegram-каналов, инцидент произошел возле общежития колледжа Национального университета биоресурсов и природопользования Украины. Очевидцы утверждают, что девушка выпала с 8 этажа.

Напомним, в Дарницком районе Киева 12 сентября из окна жилого дома на 16-м этаже выпала женщина. От полученных травм она погибла на месте происшествия.

Как сообщал OBOZ.UA, во Львовской области 28 августа исчез 18-летний парень. На следующий день его нашли мертвым в лесопосадке вблизи населенного пункта. Предварительная версия трагедии – самоубийство.

