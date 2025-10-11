В Киеве в Lamborghini нашли тело известного блогера и предпринимателя с простреленной головой

В Оболонском районе Киева в салоне автомобиля Lamborghini Urus обнаружили тело мужчины, который, по информации следствия, совершил самоубийство. Как сообщил OBOZ.UA информированный источник, погибшим оказался предприниматель и блогер Константин Ганич.

По данному факту открыто уголовное производство. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Что известно

"Полиция расследует обстоятельства гибели мужчины в Оболонском районе столицы. Тело 32-летнего местного жителя с огнестрельным ранением в голову правоохранители обнаружили в салоне его авто сегодня утром. Рядом с мужчиной находилось зарегистрированное на него оружие", – говорится в сообщении.

Предварительно было установлено, что погибший – предприниматель и блогер, деятельность которого была связана с криптовалютой. Накануне смерти мужчина сообщал близким о подавленном состоянии из-за имеющихся финансовых трудностей, а также прислал им прощальное сообщение.

Как стало известно OBOZ.UA из собственных источников, погибшим оказался известный криптопредприниматель Константин Ганич. По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство с дополнительной отметкой "самоубийство".

