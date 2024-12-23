Совершил ДТП и скрылся: в Киеве у нарушителя ПДД нашли наркотики и гранату в салоне авто. Фото

В Киеве патрульные задержали водителя, совершившего ДТП и уехавшего с места происшествия. У него были признаки наркотического опьянения, а в салоне обнаружили гранату и пассажира с зип-пакетом с неизвестным веществом.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. На нарушителя составили аминматериалы и передали его следователям.

"Событие случилось на днях в Оболонском районе. Там на спецлинию 112 обратился заявитель, который сообщил, что водитель автомобиля КІА повредил его транспортное средство и уехал в неизвестном направлении. Мы оперативно установили и разыскали предполагаемого виновника автопроисшествия", – рассказали в пресс-службе.

Во время общения с водителем патрульные обнаружили у него явные признаки наркотического опьянения. Мужчина категорически отказался пройти осмотр в установленном законом порядке и признался, что у него есть наркотики. Осмотрев транспортное средство, патрульные обнаружили предмет, похожий на гранату.

"Кроме того, в автомобиле находился пассажир, который заметно нервничал. Мы провели ему поверхностную проверку и обнаружили зип-пакет с вероятными наркотиками. Инспекторы задержали мужчин, составили водителя соответствующие административные материалы и вызвали на место следователей для дальнейшего выяснения всех обстоятельств происшествия", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Соломенском районе Киева легковушка сбила женщину и уехала с места ДТП. Когда правоохранители обнаружили вероятную злоумышленницу, то у нее обнаружили признаки опьянения, однако от медицинского освидетельствования она отказалась.

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