Совершил 11 жестоких убийств на территории Харьковщины и Киевщины: суд вынес приговор иностранцу. Подробности и видео

В Киеве суд вынес приговор гражданину Узбекистана, совершившему серию жестоких убийств на территории Киевской и Харьковской областей. Жертвами злоумышленника стали восемь украинцев и три иностранца.

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Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Остаток своих дней убийца проведет за решеткой.

"В ноябре 2024 года следователи полиции Киева завершили досудебное расследование против 39-летнего гражданина Узбекистана, подозреваемого в серии жестоких убийств на территории Харьковщины и Киевщины. Полицейские доказали, что в период с 2018 по 2024 год он убил восьмерых граждан Украины, узбека, литовца и гражданина Грузии", – рассказали в пресс-службе.

Среди жертв злоумышленника – мужчины и женщины от 35 до 81 года. Он входил к ним в доверие, общался, употреблял вместе с ними алкогольные напитки, а после того, как они теряли бдительность, – душил или забивал камнями и завладевал имуществом убитых. Самое дорогое, что он забрал у этих жертв, – мобильный телефон стоимостью 1600 грн и 5000 грн наличными.

По словам правоохранителей, одному из пострадавших удалось выжить. Тогда нападающий подошел со спины и ударил его по голове камнем, после чего затащил в гаражи, чтобы добить. Завершить преступление не удалось, потому что из соседнего подъезда вышли жильцы дома. Злоумышленник скрылся, оставив раненого без сознания. Мужчина дал полиции показания, однако его здоровью причинен непоправимый ущерб.

Преступник был задержан в начале 2024 года после резонансного нападения на продавщицу цветочного магазина, которую нашли мертвой по месту работы. Чтобы войти в доверие к потерпевшей, мужчина разбил стекло в соседнем киоске, сказал женщине, что это сделали прохожие, и предложил вместе его починить. После вошел с ней в киоск пообщаться, а потом попрощался и ушел.

"Когда наступил комендантский час, злоумышленник вернулся с целью убийства женщины. Камера наблюдения зафиксировала: после того, как потерпевшая открыла ему дверь, он сразу же напал на нее и нанес ей 34 ножевых ранения, забрал золотые украшения, деньги из кассы цветочного магазина и скрылся", – добавили в полиции.

Оперативники отследили путь передвижения злоумышленника, установили его местонахождение и в течение суток задержали неподалеку от места совершения преступления. Во время допроса задержанный не только подтвердил факт совершения убийства работницы цветочного магазина, но и рассказал полицейским в подробностях о других совершенных им убийствах. Среди его жертв были грузчик, охранник, безработные, строители, дворник, пенсионер.

Все эти факты подтверждены следователями полиции в ходе десятков допросов, следственных экспериментов, осмотров мест и экспертиз. Психиатрическая экспертиза признала обвиняемого вменяемым и таким, что во время совершения преступлений понимал свои действия и их последствия.

"В ноябре 2024 года следователи Нацполиции завершили досудебное расследование, обвинительный акт был направлен в суд. Суд вынес приговор о пожизненном заключении", – резюмировали в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, на Оболони убил родную сестру. Во время ссоры злоумышленник ударил ножом родственницу, а затем скрылся.

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