В Киеве ссора между братом и сестрой завершилась убийством. Подробности дела и фото

В Киеве стражи порядка задержали мужчину, который, по информации следствия, на Оболони убил родную сестру. Во время ссоры злоумышленник ударил ножом родственницу, а затем скрылся.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, они получили сообщение от женщины о том, что в квартире на улице Северной обнаружено тело ее сестры без признаков жизни. Во время проведения следственных действий стражи порядка выяснили, что в тот день между братом и сестрой возникла очередная ссора.

"Во время конфликта злоумышленник схватил кухонный нож и ударил 64-летнюю владелицу дома, от полученных травм женщина умерла. Сразу после совершенного мужчина побежал в квартиру другой своей сестры, которая проживала в том же доме, сообщил ей, что убил женщину и скрылся", – уточнили в пресс-службе.

Мужчину, 51-летнего киевлянина, разыскали на территории Оболонского района и задержали. По факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшей, возбуждено уголовное производство. Задержанному сообщили о подозрении, а суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали гражданина РФ, который, по информации следствия, причастен к убийству. Злоумышленник во время ссоры в помещении фотостудии задушил свою девушку.

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