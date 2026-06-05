Смертельное ДТП в Киеве: жуткий момент попал на камеры видео наблюдения

В пятницу, 5 июня, в столице произошло масштабное и смертельное дорожно-транспортное происшествие, момент которого зафиксировали камеры видеонаблюдения. Жуткая авария произошла в Соломенском районе Киева, на Чоколовском бульваре, недалеко от перекрестка улиц Вадима Гетьмана и Ушинского.

Видео дня

Как можно увидеть на видео, водитель легкового автомобиля Mercedes потерял контроль над транспортным средством и врезался в конструкцию подземного перехода. Предварительно известно о четырех погибших.

Водитель Mercedes выжил. По сообщениям столичных спасателей, они деблокировали пострадавшего водителя из искореженного авто.

В связи с ДТП на Чоколовском бульваре, сейчас движение транспорта затруднено в направлении улицы Вадима Гетьмана.

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Что известно о ДТП

Как стало известно, авария произошла около 17:30. По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes двигался на большой скорости, в результате чего не справился с управлением и выехал на пешеходную зону.

С помощью электроинструмента спасатели ГСЧС вытащили водителя и передали его бригаде скорой помощи.

В результате аварии на месте происшествия четыре человека погибли, ещетрое получили травмы. Среди погибших – 12-летний ребенок.

Что говорят в полиции

"В настоящее время известно, что 49-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz, житель Херсонщины, на скорости не справился с управлением автомобилем и въехал в подземный переход, где были люди. На месте погибли двое мужчин, женщина и 12-летний парень. Еще три человека получили травмы", – говорят правоохранители.

Предварительно установлено, что водитель ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за превышение скорости. Также он является участником четырех ДТП, два из которых произошли в этом году.

По факту смертельного ДТП на Чоколовском бульваре начато досудебное расследование по ч.3 ст. 286 УК Украины.

Другие ДТП

Напомним, ранее в Харьковской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса с детьми, в результате которого есть пострадавшие. Транспортное средство съехало в кювет и перевернулось во время движения по трассе.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно в Киеве пьяный водитель устроил массовое ДТП. В результате аварии 40-летняя женщина получила тяжелое ранение – осколок разбитого стекла повредил ей яремную вену на шее. Пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали.

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