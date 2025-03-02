Смертельное ДТП в Киеве: маршрутка протаранила легковой автомобиль, погибла женщина. Фото и видео

Вечером в субботу, 1 марта, в Киеве произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Маршрутка протаранила легковой автомобиль, выполнявший функцию такси.

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Об этом сообщили в полиции. Правоохранители рассказали, что во время аварии была травмирована молодая женщина, в карете скорой помощи она скончалась. Водитель такси госпитализирован.

"Следователи полиции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП с участием маршрутного автобуса в Днепровском районе столицы. Автопроисшествие произошло около 19 часов на проспекте Алишера Навои", – говорится в сообщении полиции.

Предварительно правоохранители установили, что водитель общественного транспорта на перекрестке поворачивал налево и совершил столкновение с автомобилем Peugeot, который двигался во встречном направлении на зеленый сигнал светофора.

"В результате дорожно-транспортного происшествия 20-летняя пассажирка легковушки погибла в карете скорой медицинской помощи, а водитель госпитализирован в больничное учреждение в крайне тяжелом состоянии", – рассказали правоохранители.

Водителя автобуса полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса. Отмечается, что он был трезв.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

Ранее стало известно о том, что в Бучанском районе Киевской области легковушка на скорости сбила двух пешеходов. В результате ДТП один человек погиб, а другой – госпитализирован.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белоцерковском районе водитель легковушки сбил мужчину и скрылся с места ДТП. От полученных травм пешеход скончался на месте аварии.

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