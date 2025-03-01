Под Киевом легковушка сбила двух пешеходов: один человек погиб. Подробности ДТП и фото

В Бучанском районе Киевской области легковушка на скорости сбила двух пешеходов. В результате ДТП один человек погиб, а другой – госпитализирован.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Виновному грозит длительный срок заключения.

"Авария произошла в селе Музычи Бучанской территориальной громады. Предварительно правоохранители установили, что 33-летний водитель Dacia Logan совершил наезд на женщину и мужчину", – рассказали в пресс-службе.

В результате ДТП 44-летняя жительница поселка Макаров от полученных травм погибла на месте происшествия, а 58-летнего местного жителя госпитализировали в больницу.

По этому факту возбуждено уголовное производство. Виновному грозит до восьми лет за решеткой с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белоцерковском районе водитель легковушки сбил мужчину и скрылся с места ДТП. От полученных травм пешеход скончался на месте аварии.

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