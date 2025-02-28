Сбил насмерть мужчину и уехал с места ДТП: полицейские Киевщины задержали злоумышленника. Фото

В Белоцерковском районе водитель легковушки сбил мужчину и скрылся с места ДТП. От полученных травм пешеход скончался на месте аварии.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним обратились жители Сквирской громады, обнаружившие на обочине дороги тело 62-летнего родственника. Было установлено, что мужчина погиб в результате ДТП.

"Предварительно было установлено, что на дороге сообщением город Сквира – село Самгородок 42-летний водитель ЗАЗ-Daewoo совершил наезд на пешехода и скрылся с места происшествия. От полученных травм потерпевший скончался", – уточнил глава полиции Киевской области Анатолий Щадило.

Злоумышленник задержан – ему сообщили о подозрении по фактам совершения смертельной аварии и оставления в опасности. В настоящее время он находится в СИЗО.

Напомним, в Печерском районе Киева в среду, 26 февраля, у маршрутки на въезде на мост Патона во время движения отвалилось колесо. В результате ЧП образовалась большая пробка на бульваре Михновского в сторону левого берега столицы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева легковушка на скорости протаранила светофор, а затем въехала в металлическое ограждение. Как выяснилось, у водителя были признаки алкогольного опьянения.

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