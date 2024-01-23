Силы ПВО сбили все 20 летевших на Киев ракет: обломки повлекли за собой пожары и разрушения. Фото

Утром вторника, 23 января, враг атаковал Киев, около 20 ракет. Силами ПВО все вражеские объекты были сбиты.

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Об этом рассказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в эфире "Радио Свобода". Жителей столицы призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"По предварительным данным, около 20 ракет летело на Киев. Они были поражены средствами противовоздушной обороны. Это все обломки, которые падали на всей территории города", – сообщил Поворозник.

Он уточнил, что идет эвакуация из нескольких пятиэтажек из-за несдетонированной боевой части ракеты. Ее часть во дворе дома, часть – в одной из квартир.

Напомним, страна-террорист РФ во вторник, 23 января, нанесла ракетный удар по Киеву. В результате атаки в нескольких районах столицы повреждены здания, погибла женщина, среди пострадавших – ребенок.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 23 января, страна-агрессор РФ нанесла ракетный удар по Киевской области. Силы ПВО отразили атаку врага, однако, к сожалению, обломки ракет повредили жилые дома, автомобили, заведения, ранены.

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