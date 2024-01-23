Повреждены здания, есть пострадавшие и погибшие: последствия российского ракетного удара по Киеву. Фото

Страна-террорист РФ во вторник, 23 января, нанесла ракетный удар по Киеву. В результате атаки в Святошинском районе столицы повреждено здание, в жилых домах взрывной волной выбиты окна, погибла женщина, среди пострадавших – ребенок.

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Соответствующие фото опубликовала пресс-служба Киевской городской военной администрации. На месте работают все службы.

Страна-террорист РФ во вторник, 23 января, нанесла ракетный удар по Киеву. В результате атаки в Святошинском районе столицы повреждено здание, в жилых домах взрывной волной выбиты окна.

Соответствующие фото опубликовала пресс-служба Киевской городской военной администрации. На месте работают все службы.

"Последствия ракетного удара в Соломенском районе столицы", – сообщили в КМВА.

На опубликованных фото можно увидеть, что взрывом повреждено здание, в жилых домах взрывной волной выбиты окна.

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, по состоянию на 8:07 известно о пяти пострадавших по разным адресам в Соломенском районе столицы. Все они госпитализированы.

"В Святошинском районе горит нежилое двухэтажное здание. Службы трудятся на месте. В настоящее время уже 7 пострадавших в результате утренней атаки на столицу. Большинство из них в Соломенском районе. Шестерых человек госпитализировали, одному пострадавшему, 13-летнему парню, медики оказали помощь на месте", – уточнил Кличко.

Кроме того, по словам мэра, в жилом доме в Святошинском районе в одной из квартир была обнаружена не сдетонированная боевая часть ракеты.

Позже в КГВА уточнили, что, к сожалению, в результате российской ракетной атаки погибла женщина.

В 8:28 мэр Киева проинформировал, что 9 человек пострадали в Соломенском и Святошинском районах столицы в результате утренней атаки врага.

"8 человек госпитализировали. В частности, одному пострадавшему медики проводят реанимационные мероприятия. А одному, 13-летнему парню, оказали помощь на месте", – уточнил Кличко.

В 8:38 Киевский городской голова сообщил, что в Печерском районе, где было попадание в нежилое здание, обнаружили одного потерпевшего. Экстренные службы продолжают тушить пожар.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия 23 января более 10 Ту-95мс атаковала Украину ракетами, также враг запускал баллистику. Взрывы раздались в Киеве, Харькове и Павлограде Днепропетровской области.

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