Повреждены жилые дома и есть пострадавшие: в КОВА рассказали о последствиях ракетной атаки на Киевщине. Фото

Во вторник, 23 января, страна-агрессор РФ нанесла ракетный удар по Киевской области. Силы ПВО отразили атаку врага, однако, к сожалению, обломки ракет повредили жилые дома, автомобили, заведения, есть раненные.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Жителей региона еще раз призвали не игнорировать сообщения об опасности.

"Область отразила очередную массированную атаку врага. Сегодня утром регион атаковался ракетами. По предварительной информации, попаданий в объекты жилой и гражданской или критической инфраструктуры не зафиксировано. Спасибо нашим силам ПВО за надежную защиту украинского неба. К сожалению, по общинам области есть пострадавшие и падение обломков ракет", – сообщил Кравченко.

По предварительной информации в результате падения обломков российских ракет по состоянию на 8:30 пострадали три человека. Пока им предоставляется первая помощь. В нескольких общинах повреждены 3 многоэтажки, частные дома и хозяйственные постройки, 10 легковых автомобилей, кафе, ликвидируется пожар на парковке возле одного из жилых комплексов.

"На местах работают все оперативные службы. Более подробная информация о повреждениях и пострадавших – впоследствии. Работаем. Последствия атаки ликвидируем. Все получат необходимую помощь", – резюмировал Кравченко.

Как отметили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры, начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист РФ во вторник, 23 января , нанесла ракетный удар по Киеву. В результате атаки в нескольких районах столицы повреждены здания, погибла женщина, среди пострадавших – ребенок.

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