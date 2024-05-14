РПГ, гранаты и автомат: в Киевской области задержали мужчину во время сбыта целого арсенала оружия. Фото

В Броварском районе Киевской области правоохранители задержали мужчину, который, по версии следствия, сбывал оружие и боеприпасы. Во время обысков у него, в частности, изъяли гранаты и РПГ.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, на днях они задержали 42-летнего жителя Броварского района во время сбыта трех РПГ (ручной противотанковый гранатомет), автомата и штык-нож к нему и пиротехнических средств.

Кроме того, были обнаружены и изъяты 30 мм реактивные осветительные патроны в количестве 10 единиц, 25 гранат различных видов, 34 подрывателя к ручным гранатам, боеприпасы калибра 7,62 мм, в количестве 440 патронов и калибра 5,45 мм в количестве 1080 патронов. Злоумышленника задержали и сообщили ему о подозрении по факту ношения, хранения, передачи и сбыта боевых припасов.

Напомним, в Киеве разоблачили мужчину, который хранил дома боеприпасы и наркотики. В частности, на подоконнике у него нашли гранаты, а в комнатах – мины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белоцерковском районе Киевской области мужчина хранил у себя дома целый арсенал. Во время обысков правоохранители нашли и изъяли пулемет, а также противопехотные и реактивные противотанковые гранаты.

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