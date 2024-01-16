Гранаты хранил на подоконнике: в Киеве у мужчины в квартире обнаружили арсенал оружия и наркотики в банках. Фото
В Киеве разоблачили мужчину, который хранил дома боеприпасы и наркотики. В частности, на подоконнике у него обнаружили гранаты, а в комнатах – мины.
Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до семи лет за решеткой.
"На днях на спецлинию 102 поступило сообщение от граждан о шумном шуме в квартире одного из домов Соломенского района. По адресу прибыли патрульные полицейские. Во время общения с нарушителем правоохранители заметили в квартире на подоконнике патроны и гранаты, поэтому на место происшествия сразу направили специалистов взрывотехнической службы", – рассказали в пресс-службе.
Кроме того, во время обыска, следователи нашли и изъяли запчасти к огнестрельному оружию, гранаты, мины, патроны разного калибра, а также несколько стаканов с каннабисом. В настоящее время устанавливается информация о происхождении опасных находок.
По факту незаконного хранения боевых припасов и наркотических средств открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.
Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области правоохранители разоблачили военнослужащего одного из территориальных центров комплектования, незаконно хранившего арсенал оружия и боеприпасов. У него нашли более 6,5 тысяч патронов, десятки гранат, автоматы и другое военное оборудование.
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