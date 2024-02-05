Пулемет, гранаты и взрывчатка: в Киевской области у мужчины дома нашли целый арсенал оружия. Фото

В Белоцерковском районе Киевской области мужчина хранил дома целый арсенал оружия. Во время обысков, в частности, правоохранители нашли и изъяли пулемет, а также противопехотные и реактивные противотанковые гранаты.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы.

"В одном из населенных пунктов Белоцерковщины в хозяйственных постройках следователи изъяли большое количество боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств, а также оружие. Среди изъятого правоохранители задокументировали пулемет с запчастями к нему и треногой, пистолет, ручные гранаты и корпуса к ним, электродетонаторы, тротиловые шашки, взрыватели, реактивные противотанковые гранаты, глушители, артиллерийские патроны, пули, снаряды и снаряды – 14 тысяч штук", – рассказали в полиции.

Злоумышленника задержали и сообщили ему о подозрении за незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия, боевых припасов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве разоблачили мужчину, который хранил дома боеприпасы и наркотики. В частности, на подоконнике у него нашли гранаты, а в комнатах – мины.

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