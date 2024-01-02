Рожали под звуки взрывов: в сети показали, как в роддоме Киева прятались от российской атаки. Фото

В Киеве родители с новорожденными детьми, некоторым из которых еще нет суток, сидели в укрытии роддома во время очередной ракетной атаки страны-террориста РФ. Кроме того, под взрывы и работу сил ПВО, врачи принимали роды у женщин.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Денис Казанский. К счастью, никто из них не пострадал.

"Родильный дом в Киеве. Мамы и папы с новорожденными детьми, некоторым из которых еще нет суток, прячутся от российских ракет в бомбоубежище. У некоторых женщин роды прямо сейчас", – говорится в сообщении.

Благодаря опубликованному журналистом посту, можно узнать, что врачи, учитывая ракетную атаку на роддом в Днепре, буквально "ногами загоняли" людей до укрытия.

Напомним, в Дарницком районе Киева во вторник, 2 января, в микрорайоне Бортничи в результате ракетной атаки повреждены частные дома и здание церкви. Кроме того, падение обломков было зафиксировано в других районах столицы, есть пострадавшие. Из-за падения обломков сбитых ракет в Оболонском и Подольском районах столицы во вторник, 2 января, произошел взрыв. В результате российской атаки сгорело около 20 авто, выбиты окна в зданиях.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 2 января российские террористы устроили массированный ракетный обстрел Киева. После этого в столице начались перебои с электроснабжением. Кроме того, такие же проблемы зафиксировали и в Киевской области.

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