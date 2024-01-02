Огромная воронка, поврежденные дома и церковь: появились фото последствий ракетного удара РФ по Киеву

В Дарницком районе Киева во вторник, 2 января, в микрорайоне Бортничи в результате ракетной атаки повреждены частные дома и здание церкви. Кроме того, падение обломков было зафиксировано в других районах столицы, есть пострадавшие.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Дарницких райгосадминистрации Николай Калашник. Он призвал граждан не игнорировать воздушную тревогу.

"В результате очередного ракетного обстрела мирного населения россиянами в микрорайоне Бортничи повреждены частные жилые дома и здание церкви. Работают взрывотехники и следственно-оперативные группы. Пострадавшие отсутствуют. Напоминаю о необходимости соблюдения правил безопасности, сегодня они спасли жизнь дарничан", – подчеркнул Калашник.

На опубликованных главой Дарницкой РГА фото можно увидеть последствия ракетной атаки, в частности, в результате взрыва во дворе дома образовалась огромная воронка.

Как уточнили в пресс-службе полиции Киева, в результате массовой ракетной атаки на Киев ранены, среди них ребенок. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома в Соломенском, Голосеевском, Шевченковском, Подольском, Деснянском, Дарницком, Оболонском, Печерском районах столицы.

Напомним, утром 2 января российские террористы устроили массированный ракетный обстрел Киева. После этого в столице начались перебои с электроснабжением. Кроме того, такие же проблемы были зафиксированы и в Киевской области.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия утром 2 января атаковала Киев ракетами, в том числе аэробалистическими "Кинжалами", попав в объект гражданской инфраструктуры в Подольском районе. Еще в нескольких районах попадали обломки сбитых целей – на жилые дома и открытую территорию есть пострадавшие.

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