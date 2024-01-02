Сгорели около 20 авто, повреждены здания: последствия ракетной атаки на Оболони в Киеве. Фото

Из-за падения обломков сбитых ракет в Оболонском районе столицы во вторник, 2 января, произошел взрыв. В результате российской атаки, сгорело около 20 авто, выбиты окна в зданиях.

Видео дня

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Информация о пострадавших на этой локации пока не поступала.

Так, утром, во время воздушной тревоги, в Оболонском районе раздалось несколько взрывов – силами ПВО были сбиты вражеские ракеты, которыми страна-террорист РФ атаковала столицу Украины. Из-за падения обломков возник пожар, в результате которого огнем было уничтожено около 20 автомобилей. Кроме того, взрывной волной повредило здания неподалеку от места происшествия, в частности выбиты окна.

На месте происшествия работали спасатели, которые максимально быстро и слаженно ликвидировали возгорание.

Напомним, утром 2 января российские террористы устроили массированный ракетный обстрел Киева. После этого в столице начались перебои с электроснабжением. Кроме того, такие же проблемы были зафиксированы и в Киевской области.

В Дарницком районе Киева во вторник, 2 января, в микрорайоне Бортничи в результате ракетной атаки повреждены частные дома и здание церкви. Кроме того, падение обломков было зафиксировано в других районах столицы, есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия утром 2 января атаковала Киев ракетами, в том числе аэробалистическими "Кинжалами", попав в объект гражданской инфраструктуры в Подольском районе. Еще в нескольких районах попадали обломки сбитых целей – на жилые дома и открытую территорию есть пострадавшие.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!