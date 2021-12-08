Охотились в клубах и кафе: как в Киеве травили и грабили "элитных" жертв

В течение месяца киевские полицейские задержали двух преступников, на счету которых есть человеческие жизни. Женщина и мужчина знакомились с жертвами в столичных кафе, ресторанах, клубах и возле них, а затем накачивали их опасными препаратами – чтобы ограбить.

Подробнее об этих преступлениях читайте в материале OBOZREVATEL.

Подозреваемая в тяжком преступлении 39-летняя киевлянка была задержана после того, как мужчина, которому она добавила в алкоголь сильнодействующий лекарственный препарат, скончался.

Тело 52-летнего Владимира в квартире одного из домов в Соломенском районе Киева обнаружил его брат. Он также заметил, что пропали ценные вещи (телефон, банковские карточки и др.) и сообщил об этом полиции. Следов насилия на теле умершего не было, потому причина смерти стала известна уже после судебно-медицинской экспертизы. Оказалось, мужчина скончался после большой дозы клофелина.

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В течение дня полицейские вышли на след подозреваемой, которая сразу призналась в том, что натворила. Как выяснилось, Евгения С. уже четыре раза (!) была в розыске за кражи и неоднократно судима. "Но теперь она повысила ставки и пошла на разбой. Ей грозит до 15 лет лишения свободы, без мамы будет расти девятилетний сын", – рассказал наш собеседник в правоохранительных органах.

По его словам, после того, как женщина несколько раз попалась на кражах в супермаркетах и ТРЦ, она решила освоить другую схему "заработка". Знакомилась в кафе и ресторанах с мужчинами, потом соглашалась поехать к ним домой. Там пара продолжала "отмечать", а Евгения незаметно подливала клофелин.

"Мужчина очень быстро засыпал. Но в этот раз доза препарата была слишком велика и киевлянин скончался", – говорит источник.

По его словам, ранее суды довольно лояльно относились к преступлениям предприимчивой женщины и жалели молодую мать, давая ей испытательный срок. Но, как видим, это не помогло.

"Ранее она не только сама воровала, но и привлекала к этому своего ребенка. Когда мальчику было всего пять лет, Евгения взяла его "на дело" в супермаркет NOVUS, где украла дорогие продукты: красную рыбу, копчености, сыры – но попалась", – поделились в полиции.

В июле 2021 года Святошинский районный суд Киева приговорил ее к трем годам лишения свободы за кражу в торгово-развлекательном центре Lavina Mall, однако освободил ее от отбывания наказания, назначив испытательный срок. Сейчас в судах Киева рассматривается еще несколько дел, где фигурирует киевлянка. Известно, что в последнее время она работала в коллекторской компании – "выбивала" долги.

В случае, если вина Евгении в последнем преступлении (ч. 4 ст. 187 УК Украины - разбойное нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с применением ядовитых или сильнодействующих веществ) будет доказана, ей грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас она находится под стражей.

Задержание 50-летнего Анатолия Л. в Киеве напоминало боевик. Ранее судимый преступник не собирался больше возвращаться за решетку: он зажал руку полицейского в автомобильном окне и протащил около 400 метров – правоохранитель был серьезно травмирован. Спустя время преcтупника все же удалось разыскать и сейчас он находится в изоляторе.

"В 2010 году Ивано-Франковский суд приговорил его к 12 годам лишения свободы за убийство и угон с насилием. Срок уроженец Кременчуга отбывал в бориспольской и полтавской исправительных колониях. Пытался выйти досрочно, но суд отклонил апелляционную жалобу адвоката – таким образом убийца отбыл полный срок. А когда вышел на свободу, решил зарабатывать криминалом", – рассказал источник OBOZREVATEL.

Мужчина "охотился" на своих жертв в ночных развлекательных заведениях и возле них. "Выбирал уже немного выпивших "клиентов", предлагал им подвезти домой. Жертвы садились в машину. В дальнейшем, в ходе совместного употребления алкоголя преступник добавлял в напиток сильнодействующее лекарственное средство, от которого люди теряли сознание. Отравитель проникал в жилье своих жертв, откуда похищал деньги и ценности, бывало, что выбрасывал из авто на улицу. Один из таких случаев произошел прошлой зимой.

7 февраля Анатолий выехал "на охоту" на черной Audi Q5. Он нашел потенциальную жертву возле ресторана "Пивная дума": подошел к вышедшему из заведения мужчине и предложил подвезти домой. Во время пути дал "клиенту" выпить стаканчик с препаратом и тот потерял сознание. Преступник доехал до лесополосы в Голосеевском районе, снял с мужчины золотые украшения и забрал банковскую карточку. После этого бросил человека в снегу. Если бы не киевлянка, которая проежала утром и заметила пострадавшего, он бы умер.

14 августа грабитель нашел новую жертву возле ночного клуба "Hangover" на ул. Грушевского. Он отвез выпившего посетителя домой, довел до квартиры, а затем проник внутрь и обчистил ее: забрал более 1, 2 млн гривень.

По тем эпизодам, которые уже сегодня известны полицейским, преступник "заработал" более двух миллионов гривен. И новый срок.

Фигуранту уже вручили подозрение по ч.5 ст.185 (Кража), ч.1 ст.187 (Разбой) и ч.2 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины. За эти преступления Анатолию Л. грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Однако, по информации наших источников, этим списком может не ограничиться.

Преступник может быть причастен и к гибели киевлянина, которого также ограбили и бросили на улице. Расследование продолжается, а без отца будут расти двое детей, младшему из которых всего год.