В Киеве задержали "клофелинщика", который обокрал своих жертв на 2 млн грн

В Киеве задержали мужчину, который, возможно, грабил киевлян, добавляя в их напитки сильнодействующий лекарственный препарат. Общая сумма ущерба оценивается в 2 миллиона гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Задержанному сообщили о подозрении и избрали меру пресечения.

"Досудебным расследованием установлено, что 50-летний мужчина, ездил по столице на автомобиле, знакомился с гражданами возле ночных развлекательных заведений. Он предлагал им вместе выпить, обещая подвести домой. Во время употребления алкоголя он добавлял в напиток сильнодействующее лекарственное средство, от которого пострадавшие теряли сознание. В дальнейшем, пользуясь беспомощным состоянием граждан, злоумышленник проникал в их жилье, откуда крал деньги и вещи", – рассказали в пресс-службе.

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Во время задержания злоумышленник пытался скрыться на авто, при этом у одного из полицейских была зажата рука в окне машины. Он протянул правоохранителя около 400 метров.

"Собраны доказательства совершения мужчиной двух краж и одного разбойного нападения. Общая сумма нанесенного потерпевшим ущерба составляет почти 2 млн гривен", – уточнили в прокуратуре

Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении краж, разбойного нападения и причинения телесных повреждений полицейскому.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве задержали граждан Азербайджана, которых подозревают в грабежах и изнасиловании. Злоумышленники подсыпали потерпевшим сильнодействующие лекарственные препараты.