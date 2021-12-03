В Киеве "клофелинщица" убила мужчину ради банковских карт и куртки

В Киеве во время застолья женщина подлила мужчине в алкоголь сильнодействующий лекарственный препарат, а когда он потерял сознание, ограбила его. В последствии киевлянин скончался.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнице грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

По словам правоохранителей, к ним обратился житель Киева, который сообщил, что обнаружил мертвым своего брата в квартире дома, расположенного на улице Олексы Тихого.

Во время осмотра места происшествия было установлено, что из квартиры исчезли мобильный телефон, куртка, банковские карты и деньги умершего.

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"Полицейские выяснили, что накануне мужчина распивал дома алкогольные напитки вместе с неизвестной женщиной. Менее чем за сутки ее личность была установлена. Оказалось, что она познакомилась с киевлянином на улице и предложила выпить. Во время застолья злоумышленница подлила в напиток пострадавшего медпрепарат, от которого он потерял сознание и впоследствии скончался. Задержанная забрала его вещи и скрылась", – рассказали в пресс-службе.

39-летней киевлянке сообщили о подозрении в совершении разбоя с применением сильнодействующих препаратов. Злоумышленнице избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Ей грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве задержали мужчину, который, возможно, грабил киевлян, добавляя в их напитки сильнодействующий лекарственный препарат. Общая сумма ущерба оценивается в 2 миллиона гривен.