Решил отомстить: в Киеве мужчина убил собаку своей бывшей девушки

В Киеве задержали мужчину, который избил и задушил собаку своей бывшей девушки. По данным следствия, таким образом он хотел отомстить.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним обратилась 25-летняя жительница Шевченковского района с уведомлением о том, что бывший парень убил ее собаку.

"При общении с полицейскими женщина рассказала, что имела отношения с мужчиной, однако решила разорвать их. После ссоры она ушла из дома, а когда вернулась – увидела, что ее собачка со следами крови лежит мертвая в пакете у мусорника. Полицейские установили, что собаку избил сожитель потерпевшей. Он нанес животному многочисленные удары и задушил, а тело выбросил в мусорку", – рассказали в пресс-службе.

Согласно результатам проведенной судебно-медицинской экспертизы, смерть собаки наступила в результате механической асфиксии. Полицейские задержали 25-летнего жителя Киевской области – свои действия он объяснил желанием отомстить. По факту жестокого обращения с животными открыто уголовное производство, а злоумышленнику сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Борисполе на Киевщине мужчина хладнокровно убил собаку, выбросив ее из окна многоэтажки. Полиция открыла уголовное производство.

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