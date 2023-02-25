В Борисполе изверг выбросил с 4-го этажа собаку и угрожал расправиться с другой: животное спасти не удалось. Фото и видео

В субботу, 25 февраля, в городе Борисполь на Киевщине мужчина хладнокровно убил собаку, выбросив ее из окна многоэтажки. Полиция открыла уголовное производство.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов. О преступлении правоохранителей около 16:00 проинформировал прохожий, который стал очевидцем убийства (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции начали неотложные следственные действия.

В Telegram-канале "Киев INFO" рассказали, что живодер хотел выбросить из окна квартиры на четвертом этаже и вторую собаку. Это ему помешали сделать полицейские, которые приехали на вызов и забрали у мужчины животное.

Что же касается первой собаки, то она, упав с высоты, получила серьезные травмы, несовместимые с жизнью. К сожалению, спасти животное не удалось.

На кадрах, опубликованных в сети, видно, как проходящий мимо мужчина гладил собаку и пытался успокоить ее перед смертью.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Соломенском районе Киева правоохранители задержали мужчину, который до смерти избил своего знакомого из-за опрокинутой полочки. После этого злоумышленник пошел дальше пить алкоголь.

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