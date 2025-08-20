'Решил бросить через бедро': появилось видео с бодикамеры полицейских во время задержания подозреваемого в убийстве подростка на фуникулере

В среду, 20 августа, суд продолжил рассмотрение дела об убийстве 16-летнего подростка Максима Матерухина. На заседании присутствовали родственники и друзья погибшего, а также активисты. Сторону обвинения представляет генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Видео дня

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. Во время заседания суда, в частности, было обнародовано видео с бодикамеры полицейских во время задержания подозреваемого Артема Косового, который обвиняется в убийстве подростка на фуникулере.

"Просто принял решение бросить его (погибшего. – Ред.) через бедро", – отметил Косов, комментируя видео с бодикамеры полицейских во время задержания подозреваемого после убийства.

Он добавил, что это видео лишь подтверждает, что между нами просто состоялся определенный разговор.

"Не было никаких оснований и мотивов для убийства. Я ехал с другом, который служит на востоке Украины. Он сделал замечание подросткам, поскольку они громко общались и таким образом мешали нашему разговору с товарищем", – рассказал Косов после просмотра видео.

Стоит отметить, что ранее друзья погибшего подростка рассказали свою версию событий.

Что предшествовало

7 апреля 2024 года в столичном фуникулере произошла трагедия. Пьяный работник УГО во время конфликта толкнул несовершеннолетнего парня, который упал и разбил стекло. Один из осколков попал подростку в горло – от полученной травмы он скончался на месте происшествия.

На тот момент из собственных источников нам стало известно, что к трагедии причастен Артем Косов, который работал водителем в Управлении государственной охраны Украины.

Погибшим оказался 16-летний киевлянин Максим Матерухин. Более подробно о нем можно узнать в нашем материале.

Как сообщал OBOZ.UA, мать убитого в столичном фуникулере Максима Матерухина – Ирина – обратилась за помощью к мэру Киева Виталию Кличко. По ее словам, рассмотрение дела в суде намеренно затягивает защита обвиняемого Артема Косова, и есть вероятность, что он может получить небольшой срок за преступление.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!