'Пытался вытолкнуть Макса': друзья погибшего подростка рассказали свою версию событий. Подробности заседания

В среду, 20 августа, продолжилось рассмотрение дела об убийстве 16-летнего киевлянина Максима Матерухина. В частности, друзья погибшего подростка рассказали свою версию событий.

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. В частности, в видео товарищи убитого юноши отметили, что он пытался вытолкнуть подростка.

Что предшествовало

7 апреля 2024 года в столичном фуникулере произошла трагедия. Пьяный работник УГО во время конфликта толкнул несовершеннолетнего парня, который упал и разбил стекло. Один из осколков попал подростку в горло – от полученной травмы он скончался на месте происшествия.

Из собственных источников нам стало известно, что к трагедии причастен Артем Косовый, который работает водителем в Управлении государственной охраны Украины.

Погибшим оказался 16-летний киевлянин Максим Матерухин. Более подробно о нем можно узнать в нашем материале.

Как сообщал OBOZ.UA, мать убитого в столичном фуникулере Максима Матерухина – Ирина – обратилась за помощью к мэру Киева Виталию Кличко. По ее словам, рассмотрение дела в суде намеренно затягивает защита обвиняемого Артема Косова, и есть вероятность, что он может получить небольшой срок за преступление.

