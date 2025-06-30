Мать убитого в фуникулере Максима Матерухина обратилась за помощью к Кличко: мэр Киева отреагировал

Мать убитого в столичном фуникулере Максима Матерухина – Ирина, обратилась за помощью к мэру Киева Виталию Кличко. По ее словам, рассмотрение дела в суде намеренно затягивается защитой обвиняемого Артема Косова и есть вероятность, что он может получить небольшой срок за преступление.

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Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook. Киевский городской голова уже отреагировал на просьбу женщины.

"Киев 7 апреля 2024 года. У Макса есть такое фото, решила выложить его и обратиться за помощью к Виталию Кличко. Я не уверена, что Вы увидите, прочитаете, но я попробую. Мальчик, который стоит на фото рядом с Вами, – это именно тот, которого убили на фуникулере в Киеве 7 апреля 2024 года. Зовут его Максим Матерухин, и ему было всего 16 лет", – написала мать убитого парня.

По ее словам, несмотря на то, что дело уже рассматривается в суде, приговор обвиняемому Артему Косову до сих пор не вынесен. Кроме того, он сидит на гауптвахте, как военный, хотя никакого отношения не имеет – он водитель УГО, а в момент совершения преступления был под наркотиками и в состоянии алкогольного опьянения.

Ирина добавила, что адвокаты обвиняемого Дмитрий Земницкий и Богдан Кушнир срывают заседания суда, не приходя на них. Из-за этого рассмотрение дела стоит на месте.

"Нам как семье убитого мальчика не надо ничего, кроме справедливого наказания для того, кто лишил жизни нашего сына. Поэтому мы бьемся, стучимся во все двери, просим помощи. Нам постоянно нужна огласка, чтобы дело наше было на слуху у людей. Потому что мы просто боимся, что при затишье он просто или выйдет под домашний арест, или получит мало. Ему светит от 10 до 15 или пожизненное. Вы тоже отец, и каждый человек, который имеет детей, за своего ребенка требовал бы только пожизненное!" – добавила мать Максима, обращаясь за помощью к мэру Киева.

Со своей стороны Виталий Кличко уже отреагировал на просьбу Ирины. Он отметил, что разделяет боль семьи и близких погибшего парня, и призвал к беспристрастному суду и вынесению справедливого приговора виновному.

"Когда Украина борется с жестоким агрессором, когда наши защитники отражают российское нашествие на передовой, подобные трагедии в тылу – особенно болезненны и возмутительны. Такого не должно случаться ни в Киеве, ни в одном другом городе Украины. Я разделяю боль семьи и близких Максима Матерухина. И призываю к беспристрастному суду и справедливому приговору! Правосудие должно быть реальной защитой жизни и свобод граждан. А граждане требуют верховенства закона и справедливости", – резюмировал Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA:

В воскресенье, 7 апреля, в столичном фуникулере произошла трагедия. Пьяный работник УГО во время конфликта толкнул несовершеннолетнего парня, который упал и разбил стекло. Один из обломков попал подростку в горло – от полученной травмы он скончался на месте происшествия.

Погибшим оказался 16-летний киевлянин Максим Матерухин. Более подробно о нем можно узнать в нашем материале.

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