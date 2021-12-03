Разборки из-за ремонта закончились стрельбой: в Киеве заказчик прострелил ногу работнику. Фото

В Киеве между заказчиком и исполнителем произошел конфликт из-за ремонта. В результате первый подстрелил второго.

Об этом сообщается на сайте столичной полиции 3 декабря. Инцидент произошел в Святошинском районе (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Как выяснили правоохранители, конфликт между мужчинами возник из-за некачественного ремонта. В итоге она переросла в драку, во время которой заказчик достал пистолет и выстрелил в работника.

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24-летнего парня госпитализировали, но после предоставления медицинской помощи его отпустили домой. Стрелка, 1969 года рождения, задержали и изъяли у него пистолет под патрон Флобера, который был направлен на экспертизу.

Открыто уголовное производство по части 4 статьи 296 (нарушение общественного порядка с использованием предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины. Виновнику грозит от трех до семи лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Днепре между курьером и заказчиком произошел конфликт. Последний напал на него с ножом, а тот совершил несколько выстрелов в ответ.