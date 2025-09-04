Расстрелял женщину и ранил мужчину в Буче: в Украине будут судить еще одного российского оккупанта. Фото

В Украине будут судить еще одного российского военного, который причастен к военным преступлениям в Буче Киевской области. Оккупант расстрелял женщину и ранил мужчину.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Преступнику грозит пожизненное лишение свободы.

Что известно

Как установили следователи Нацполиции, 16 марта 2022 года военнослужащие РФ во время временной оккупации Бучи, осуществляя передислокацию, начали размещать военную технику на территории одного из образовательных учреждений города.

В это время на другой части территории школы, возле укрытия, находились местные жители – 37-летний мужчина, 36-летняя и 38-летняя женщины. Люди были одеты в гражданскую одежду, участия в боевых действиях не принимали и не имели при себе никакого оружия, орудий или средств, которые могли бы угрожать военнослужащим ВС РФ. Жители никоим образом не провоцировали и не представляли угрозы.

Заметив людей, которые готовили еду на костре, один из оккупантов открыл огонь из оружия по гражданским, в результате чего ранил мужчину, а 36-летняя женщина погибла.

"Следствие установило личность оккупанта. Им оказался 37-летний уроженец с. Ильича Дербентского района Республики Дагестан. Это заместитель командира взвода – командир орудия самоходной артиллерийской батареи 1-й батальонно-тактической группы 234-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск ВС РФ (воинская часть 74268, пункт постоянной дислокации – г. Псков). Он принимал непосредственное участие в вооруженной агрессии", – подчеркнули в пресс-службе.

Ему предъявлено обвинение в жестоком обращении с гражданским населением и в нарушении законов и обычаев войны, соединенными с умышленным убийством (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины). Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине будут судить еще одного российского военного, который причастен к военным преступлениям. Злоумышленник расстрелял двух гражданских в Буче Киевской области.

