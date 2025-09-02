Расстрелял двух гражданских в Буче Киевской области: в Украине будут судить российского оккупанта. Фото

В Украине будут судить еще одного российского военного, который причастен к военным преступлениям. Злоумышленник расстрелял двух гражданских в Буче Киевской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.

Что известно

Как установили следователи Нацполиции, утром 28 марта 2022 года российский военный в Буче увидел на улице двух мужчин. Гражданские во дворе недалеко от своего места жительства на костре готовили завтрак для своих семей. Злоумышленник направил автоматическое стрелковое оружие в сторону одного из местных жителей и открыл огонь. После чего подошел к другому мужчине, который пытался спастись, прячась в салоне рядом припаркованного автомобиля, и расстрелял его.

После отработки военных подразделений РФ, которые находились на территории Бучи во время временной оккупации города, следствие идентифицировало оккупанта, который убил двух мирных украинцев.

Им оказался наводчик парашютно-десантного взвода 3-й парашютно-десантной роты 1-й батальонно-тактической группы 234-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск ВС РФ.

"Военному преступнику предъявлено обвинение в нарушении законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, соединенном с умышленным убийством, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины", – резюмировали в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, Основянский районный суд г. Харькова вынес приговор российскому военнослужащему по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, совершенного группой лиц. На момент совершения преступления Артем Куликов (позывной "Дух") занимал должность стрелка 23-й мотострелковой бригады 6-й общевойсковой армии ВС РФ.

