Пытал подростка во время временной оккупации Киевщины: суд вынес приговор приспешнику Кадырова. Фото

В Украине суд вынес приговор приспешнику Кадырова, причастному к военным преступлениям. Злоумышленник пытал несовершеннолетнего во время временной оккупации Киевщины.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГУ СБУ в столице и Киевской области. Преступник приговорен к 11 годам тюрьмы.

"Благодаря доказательной базе Службы безопасности к лишению свободы заочно осужден еще один военный преступник из России, который совершал зверства против мирного населения во время временной оккупации Киевщины. Среди пострадавших палача – несовершеннолетние дети. Служба безопасности установила его личность в августе 2022 года. Это Бисаев Анзор Саладиевич – командир мобильного отряда особого назначения росгвардии в чеченской республике "Ахмат". Этот оккупант входил в ближайшее окружение Кадырова", – рассказали в пресс-службе.

По данным следствия, в марте 2022 года, находясь на территории поселка Бабинцы Бучанского района, захватчик вместе со своими подчиненными ворвался в один из частных домов и похитил подростка. Угрожая огнестрельным оружием и приставляя нож к голове, захватчики потребовали от парня информацию о расположении украинских войск.

Когда пытки не возымели действия, несовершеннолетнего продолжили допрашивать в бронированном автомобиле, применяя насилие и угрозы физической расправы. Кроме того, они заставляли ребенка фотографироваться для российских СМИ.

По материалам Службы безопасности Бородянским районным судом Киевской области военный преступник признан виновным в нарушении законов и обычаев войны.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области сотрудники СБУ задержали еще троих пророссийских интернет-агитаторов. Один из них призвал к репрессиям и расстрелам украинцев в случае захвата врагом столицы.

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